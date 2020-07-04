{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Точилин: отсутствие Каборе, Шиманьского и Н'Жи негативно влияет на ротацию ФК "Динамо"

Ранее было объявлено, что футболисты не сыграют до конца сезона

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отсутствие в составе "Динамо" футболистов Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьского и Клинтона Н'Жи, заболевших коронавирусом, негативно сказывается на ротации в команде в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги. Такое мнение ТАСС высказал двукратный бронзовый призер чемпионата России в составе "Динамо", обладатель Кубка России Александр Точилин.

В трех матчах, сыгранных после возобновления турнира, "Динамо" набрало два очка. По словам главного тренера команды Кирилла Новикова после поражения от "Арсенала" в 26-м туре (0:1), Каборе, Шиманьский и Н'Жи не сыграют до конца сезона.

На эту тему
Футболисты Каборе, Н'Жи и Шиманьский не сыграют за "Динамо" до конца сезона

"В "Динамо" есть заболевшие, которых наверняка не хватает главному тренеру для ротации, отсюда и результат. Хотя мое мнение - команда и так располагает достаточно качественным составом по сравнению с "Арсеналом". А то, почему не идет в плане игры и результата, нужно разбираться тренерскому штабу", - сказал Точилин.

"Думаю, за оставшиеся туры "Динамо" по силам улучшить ситуацию, команда идет в плотной группе. За пятое место тяжело побороться, но за шестерку можно", - добавил он.

"Арсенал" провел первый матч после отставки главного тренера Игоря Черевченко. "После отставки тренера как правило команды выходят более мотивированными, как и произошло с "Арсеналом", было понятно, что они будут играть на победу, поэтому в этом план счет не удивителен. Что касается самой игры, "Арсенал" заслужил победу, играя меньшинстве более половины времени. Здесь нужно говорить, что у "Динамо" какие-то неполадки, какой-то спад в игре", - подчеркнул Точилин.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Силкин: "Динамо" нужно одного-двух футболистов в атаку
Бывший тренер команды отметил, что команде еще рано претендовать на еврокубки
Читать полностью