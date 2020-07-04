"Ювентус" обыграл "Торино". Буффон побил рекорд по количеству матчей в чемпионатах Италии

В составе победителей забитыми мячами отметились Пауло Дибала (3-я минута), Хуан Куадрадо (29) и Криштиану Роналду (61), автогол на счету игрока гостей Коффи Джиджи (87). У "Торино" в компенсированное к первому тайму время отличился с пенальти Андреа Белотти.

ТАСС, 4 июля. "Ювентус" дома обыграл "Торино" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.

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Для голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона этот матч стал 648-м в чемпионатах Италии, он обогнал по этому показателю бывшего защитника "Милана" Паоло Мальдини и стал рекордсменом. Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи провел 400-й матч за клуб во всех турнирах.

Роналду забил 25-й гол в текущем сезоне чемпионата Италии, став первым игроком, забившим столько мячей за "Ювентус" за один сезон с 1961 года, тогда это удалось Омару Сивори.

"Ювентус" одержал седьмую победу подряд в чемпионате и продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 75 очков, "Торино" потерпел третье поражение кряду, расположившись на 15-й строчке с 31 очком в активе. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 7 июля на выезде сыграют с "Миланом", "Торино" днем позднее примет "Брешию".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.