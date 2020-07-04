"Ювентус" обыграл "Торино". Буффон побил рекорд по количеству матчей в чемпионатах Италии

ТАСС, 4 июля. "Ювентус" дома обыграл "Торино" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Пауло Дибала (3-я минута), Хуан Куадрадо (29) и Криштиану Роналду (61), автогол на счету игрока гостей Коффи Джиджи (87). У "Торино" в компенсированное к первому тайму время отличился с пенальти Андреа Белотти.
Для голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона этот матч стал 648-м в чемпионатах Италии, он обогнал по этому показателю бывшего защитника "Милана" Паоло Мальдини и стал рекордсменом. Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи провел 400-й матч за клуб во всех турнирах.
Роналду забил 25-й гол в текущем сезоне чемпионата Италии, став первым игроком, забившим столько мячей за "Ювентус" за один сезон с 1961 года, тогда это удалось Омару Сивори.
"Ювентус" одержал седьмую победу подряд в чемпионате и продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 75 очков, "Торино" потерпел третье поражение кряду, расположившись на 15-й строчке с 31 очком в активе. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 7 июля на выезде сыграют с "Миланом", "Торино" днем позднее примет "Брешию".
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|30
|24
|3
|3
|63-26
|75
|2
|Лацио
|29
|21
|5
|3
|66-28
|68
|3
|Интер
|29
|19
|7
|3
|62-29
|64
|4
|Аталанта
|29
|18
|6
|5
|82-39
|60
|5
|Рома
|29
|14
|6
|9
|53-35
|48
|6
|Наполи
|29
|13
|6
|10
|46-39
|45
|7
|Милан
|29
|12
|7
|10
|36-37
|43
|8
|Верона
|29
|11
|9
|9
|37-34
|42
|9
|Кальяри
|29
|10
|9
|10
|48-45
|39
|10
|Парма
|29
|11
|6
|12
|40-38
|39
|11
|Болонья
|29
|10
|8
|11
|41-46
|38
|12
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|51-50
|37
|13
|Фиорентина
|29
|7
|10
|12
|35-42
|31
|14
|Удинезе
|29
|8
|7
|14
|25-41
|31
|15
|Торино
|30
|9
|4
|17
|34-56
|31
|16
|Сампдория
|29
|8
|5
|16
|33-51
|29
|17
|Дженоа
|29
|6
|8
|15
|35-56
|26
|18
|Лечче
|29
|6
|7
|16
|36-66
|25
|19
|СПАЛ
|29
|5
|4
|20
|23-50
|19
|20
|Брешия
|29
|4
|6
|19
|25-58
|18