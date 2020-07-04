"Спартак" уступил "Тамбову" во второй раз в сезоне чемпионата России по футболу

В составе "Спартака" отличились Зелимхан Бакаев (35-я минута, с пенальти) и Джордан Ларссон (64). У "Тамбова" мячи забили Валерий Чуперка (60), Алексей Грицаенко (73) и Владимир Обухов (82, с пенальти), который является воспитанником красно-белых. Команды провели второй очный матч, в игре первого круга "Спартак" в гостях уступил "Тамбову" (0:2).

Лучшим игроком матча признан Ларссон. Защитник "Спартака" Самуэль Жиго пропустит матч следующего тура против "Локомотива" из-за перебора желтых карточек.

В турнирной таблице "Спартак" идет на шестой строчке, имея в активе 32 очка, "Тамбов" поднялся на 12-е место, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 8 июля дома сыграют с московским "Локомотивом", "Тамбов" днем ранее примет грозненский "Ахмат".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Ход матча

Субботняя встреча стала для команд уже четвертой после возобновления чемпионата России. За более чем две недели после первых матчей после паузы из-за пандемии болельщики успели адаптироваться к новым условиям проведения игр. Ограничение количества болельщиков на трибунах, обязательное ношение масок и перчаток, а также социальная дистанция стали для большей части зрителей новой нормой. Впрочем, как на центральных, так и на фанатской трибуне находились те, кто игнорировал соблюдение правил.

Ключевой темой в среде болельщиков "Спартака" было обсуждение судейства. Мимо этой темы не прошел и владелец клуба Леонид Федун, который на прошлой неделе после ничьей с "Уфой" (0:0) в интервью изданию "Спорт-Экспресс" выступил с резкой критикой в адрес арбитров и системы видеоассистента рефери (VAR). Ему ответил руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи, который заявил, что ошибки со стороны судей были, но все ключевые решения в трех матчах после рестарта чемпионата судьи принимали правильно. На игру против "Тамбова" Федун приехал примерно за 30 минут до стартового свистка, воздержавшись от каких-либо предматчевых комментариев.