"Спартак" уступил "Тамбову" во второй раз в сезоне чемпионата России по футболу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Столичный "Спартак" на своем стадионе проиграл "Тамбову" со счетом 2:3 в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "Открытие-Арене".
В составе "Спартака" отличились Зелимхан Бакаев (35-я минута, с пенальти) и Джордан Ларссон (64). У "Тамбова" мячи забили Валерий Чуперка (60), Алексей Грицаенко (73) и Владимир Обухов (82, с пенальти), который является воспитанником красно-белых. Команды провели второй очный матч, в игре первого круга "Спартак" в гостях уступил "Тамбову" (0:2).
Лучшим игроком матча признан Ларссон. Защитник "Спартака" Самуэль Жиго пропустит матч следующего тура против "Локомотива" из-за перебора желтых карточек.
В турнирной таблице "Спартак" идет на шестой строчке, имея в активе 32 очка, "Тамбов" поднялся на 12-е место, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 8 июля дома сыграют с московским "Локомотивом", "Тамбов" днем ранее примет грозненский "Ахмат".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
Ход матча
Субботняя встреча стала для команд уже четвертой после возобновления чемпионата России. За более чем две недели после первых матчей после паузы из-за пандемии болельщики успели адаптироваться к новым условиям проведения игр. Ограничение количества болельщиков на трибунах, обязательное ношение масок и перчаток, а также социальная дистанция стали для большей части зрителей новой нормой. Впрочем, как на центральных, так и на фанатской трибуне находились те, кто игнорировал соблюдение правил.
Ключевой темой в среде болельщиков "Спартака" было обсуждение судейства. Мимо этой темы не прошел и владелец клуба Леонид Федун, который на прошлой неделе после ничьей с "Уфой" (0:0) в интервью изданию "Спорт-Экспресс" выступил с резкой критикой в адрес арбитров и системы видеоассистента рефери (VAR). Ему ответил руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи, который заявил, что ошибки со стороны судей были, но все ключевые решения в трех матчах после рестарта чемпионата судьи принимали правильно. На игру против "Тамбова" Федун приехал примерно за 30 минут до стартового свистка, воздержавшись от каких-либо предматчевых комментариев.
Вопрос из сферы судейства затронул игру между "Спартаком" и "Тамбовом" еще до ее начала. 2 июля стало известно, что этот матч станет единственной из пяти запланированных на субботу встреч, на которой не будет работать VAR. Кашшаи объяснил такое решение ограниченными возможностями видеоассистентов, которые могут работать только на четырех матчах в день. По его словам, на играх "Динамо" (Москва) - "Арсенал" (Тула) и "Локомотив" (Москва) - "Сочи" технология задействована, поскольку в 25-м туре без VAR прошла встреча "Сочи" - "Динамо". На матчах с участием "Ростова" и московского ЦСКА система будет применяться, потому что команды борются за попадание в Лигу чемпионов.
Поскольку после возобновления чемпионата на матчах могут присутствовать только болельщики домашней команды, атмосфера на трибунах была максимально благоприятной для "Спартака". Хозяева поля контролировали ход встречи, что не могло не привести к голу в ворота "Тамбова". На 33-й минуте игры защитник гостей Сослан Таказов в своей штрафной в попытке выбить мяч сфолил на Ларссоне. Пенальти уверенно реализовал Бакаев, после гола он в резкой форме предъявил претензии партнеру по команде Александру Соболеву, который, по всей видимости, тоже претендовал на исполнение пенальти.
После перерыва "Спартак" начал играть расточительно, создав несколько хороших моментов, которые не завершились голами. Полузащитник гостей Чуперка, напротив, воспользовался первым же предоставившимся шансом и сравнял счет. Ничейный результат сохранялся недолго: прямо перед заменой на Эсекьеля Понсе Ларссон с линии штрафной отправил мяч под перекладину и вывел красно-белых вперед. Через девять минут Грицаенко сравнял счет ударом головой после подачи со штрафного.
За 11 минут до конца Соболев забил мяч, отмененный из-за нарушения правил. На 81-й минуте в штрафной сфолил Жиго, за нарушение правил был назначен пенальти. Жиго получил желтую карточку, из-за чего пропустит матч следующего тура против "Локомотива". Обухов реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче, московский клуб проиграл во втором матче подряд.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|18
|5
|2
|52-12
|59
|2
|Локомотив
|25
|14
|6
|5
|36-26
|48
|3
|Краснодар
|24
|12
|9
|3
|40-23
|45
|4
|Ростов
|25
|12
|6
|7
|43-46
|42
|5
|ЦСКА
|25
|11
|7
|7
|32-26
|40
|6
|Спартак
|26
|9
|5
|13
|29-30
|32
|7
|Уфа
|25
|7
|11
|7
|18-20
|32
|8
|Динамо
|25
|8
|8
|9
|21-27
|32
|9
|Арсенал
|26
|9
|4
|13
|30-35
|31
|10
|Урал
|25
|8
|7
|10
|32-44
|31
|11
|Сочи
|25
|7
|8
|10
|38-31
|29
|12
|Тамбов
|26
|8
|4
|14
|32-35
|28
|13
|Рубин
|25
|6
|9
|10
|14-25
|27
|14
|Ахмат
|25
|6
|9
|10
|24-33
|27
|15
|Крылья Советов
|25
|6
|5
|14
|26-36
|23
|16
|Оренбург
|25
|6
|5
|14
|26-43
|23