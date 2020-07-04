Карлсен стал победителем шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

ТАСС, 4 июля. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл Аниша Гири из Нидерландов во втором матче финала онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters и стал победителем соревнования.

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы, противостояние длится до двух матчевых побед одного из игроков. Первая партия субботы завершилась победой норвежца, остальные три партии шахматисты сыграли вничью. В первом матче Карлсен в пятницу на тай-брейке одержал победу со счетом 3,5:2,5.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и гранд-финала, составляет $1 млн. Победителем первого турнира стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.

Четвертый турнир пройдет с 21 июля по 5 августа. Гранд-финал состоится с 9 по 20 августа.