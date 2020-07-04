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Футбол в России

"Крылья Советов" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ. Клубы завершали игру в меньшинстве

Встреча завершилась со счетом 0:0
Болельщики "Ростова" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Болельщики "Ростова"
© Валерий Матыцин/ТАСС

САМАРА, 4 июля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Самара-Арене".

Команды доигрывали матч в неполных составах. На 25-й минуте с поля за грубую игру против защитника ростовчан Дмитрия Чистякова был удален защитник хозяев Владимир Полуяхтов. Чистяков в итоге игру продолжить не смог, вместо него на поле появился Даниил Ведерников, который на 45-й и 55-й минутах получил две желтые карточки.

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"Крылья Советов" провели второй матч под руководством Андрея Талалаева, который на посту главного тренера команды сменил Миодрага Божовича, в обеих встречах самарцы сыграли вничью. "Ростов" также второй матч подряд завершает вничью.

В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 24 очка, "Ростов" с 43 очками идет четвертым. "Крылья Советов" отстают от 14-й строчки, дающей право сыграть в следующем сезоне РПЛ, составляет три очка. "Ростов" отстает от третьего места, которое даст право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона, на два очка, команда располагается в зоне Лиги Европы.

В 27-м туре "Крылья Советов" 7 июля в гостях сыграют с тульским "Арсеналом", "Ростов" 8 июля примет "Уфу".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25185252-1259
2Локомотив25146536-2648
3Краснодар24129340-2345
4Ростов26127743-4643
5ЦСКА25117732-2640
6Спартак26951329-3032
7Уфа25711718-2032
8Динамо2588921-2732
9Арсенал26941330-3531
10Урал25871032-4431
11Сочи25781038-3129
12Тамбов26841432-3528
13Рубин25691014-2527
14Ахмат25691024-3327
15Крылья Советов26661426-3624
16Оренбург25651426-4323

 

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