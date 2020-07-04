"Крылья Советов" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ. Клубы завершали игру в меньшинстве

САМАРА, 4 июля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Самара-Арене".
Команды доигрывали матч в неполных составах. На 25-й минуте с поля за грубую игру против защитника ростовчан Дмитрия Чистякова был удален защитник хозяев Владимир Полуяхтов. Чистяков в итоге игру продолжить не смог, вместо него на поле появился Даниил Ведерников, который на 45-й и 55-й минутах получил две желтые карточки.
"Крылья Советов" провели второй матч под руководством Андрея Талалаева, который на посту главного тренера команды сменил Миодрага Божовича, в обеих встречах самарцы сыграли вничью. "Ростов" также второй матч подряд завершает вничью.
В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 24 очка, "Ростов" с 43 очками идет четвертым. "Крылья Советов" отстают от 14-й строчки, дающей право сыграть в следующем сезоне РПЛ, составляет три очка. "Ростов" отстает от третьего места, которое даст право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона, на два очка, команда располагается в зоне Лиги Европы.
В 27-м туре "Крылья Советов" 7 июля в гостях сыграют с тульским "Арсеналом", "Ростов" 8 июля примет "Уфу".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|18
|5
|2
|52-12
|59
|2
|Локомотив
|25
|14
|6
|5
|36-26
|48
|3
|Краснодар
|24
|12
|9
|3
|40-23
|45
|4
|Ростов
|26
|12
|7
|7
|43-46
|43
|5
|ЦСКА
|25
|11
|7
|7
|32-26
|40
|6
|Спартак
|26
|9
|5
|13
|29-30
|32
|7
|Уфа
|25
|7
|11
|7
|18-20
|32
|8
|Динамо
|25
|8
|8
|9
|21-27
|32
|9
|Арсенал
|26
|9
|4
|13
|30-35
|31
|10
|Урал
|25
|8
|7
|10
|32-44
|31
|11
|Сочи
|25
|7
|8
|10
|38-31
|29
|12
|Тамбов
|26
|8
|4
|14
|32-35
|28
|13
|Рубин
|25
|6
|9
|10
|14-25
|27
|14
|Ахмат
|25
|6
|9
|10
|24-33
|27
|15
|Крылья Советов
|26
|6
|6
|14
|26-36
|24
|16
|Оренбург
|25
|6
|5
|14
|26-43
|23