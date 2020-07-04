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Футбол в России

Аджоев отметил характер игроков ФК "Арсенал", в меньшинстве удержавших победу над "Динамо"

Руководитель клуба считает, что необходимо побыстрее забыть результат этой встречи
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Характер футболистов "Арсенала", проявленный в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо", позволяет тульскому клубу с оптимизмом смотреть в будущее. Об этом ТАСС рассказал руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

"Арсенал" в субботу обыграл "Динамо" со счетом 1:0, играя большую часть встречи в меньшинстве.

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"Очень важная победа для нас, фактически полтора тайма играли в меньшинстве, выстояли и одержали победу. Это говорит о том, что у нас есть характер - фундаментальное качество, которое позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, - сказал Аджоев. - Прежде всего, за счет характера мы и смогли выиграть этот матч, тем более играли в гостях против "Динамо". Это всегда очень серьезная и ответственная проверка для любой команды".

"Благодарен всем футболистам, проявившим огромное желание и дисциплину, тренерскому штабу, всем, кто переживал за нас. Отдельно хочу поздравить Женю Луценко, забившему 13-й гол в чемпионате. Он на правильном пути. Напомню, что пришел он к нам как раз из "Динамо" в качестве свободного агента", - добавил Аджоев.

Глава клуба считает, что необходимо побыстрее забыть результат этой встречи. "Календарь настолько плотный, что можно сказать, мы уже начали готовиться к следующей игре. Сегодняшний матч уходит в историю", - отметил он.

В следующем туре "Арсенал" 7 июля дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

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