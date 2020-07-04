"Евпатория" победила "Севастополь" в первой игре после паузы в чемпионате Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Евпатория" одержал победу со счетом 2:1 в гостях над "Севастополем" в матче 18-го тура чемпионата Крыма. В субботу турнир был возобновлен после паузы из-за пандемии коронавируса.

Мяч у хозяев забил Александр Смирнов (22-я минута). В составе гостей отличились Дилявер Нуридинов (50) и Ярослав Юдин (89).

В других матчах тура "Фаворит-ВД Кафа" на своем стадионе уступил "Крымтеплице" со счетом 1:2, "Океан" из Керчи в домашней игре одержал победу над "Инкомспортом" из Ялты (2:1).

Заключительный матч тура пройдет в воскресенье, в Новопавловке бахчисарайский "Кызылташ" примет "ТСК-Таврию" из Симферополя.

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 47 очков, далее следуют "Крымтеплица" (34), "ТСК-Таврия" (31), "Севастополь" (28), "Кызылташ" (25), "Океан" (14), "Фаворит-ВД Кафа" (11), "Инкомспорт" (10).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.