Тренер "Спартака" Тедеско заявил, что по-прежнему верит в футболистов команды

"Спартак" в 26-м туре Тинькофф - Российский премьер-лиги проиграл "Тамбову" (2:3). До этого красно-белые уступили в предыдущем туре ЦСКА (0:2).

"Я верю в команду и в ребят, я знаю, что они хорошо работают и делают все от них зависящее. Я понимаю настроение болельщиков, но со своей стороны я делаю все, в плане моей работы, на что я могу повлиять, - сказал Тедеско. - Двадцать часов в сутки я думаю о команде. Что делать, как мотивировать команду, анализирую соперника. Сезон очень непростой, и все мы будем рады и счастливы, когда он закончится".

В следующем туре подопечные Тедеско 8 июля дома сыграют с московским "Локомотивом".