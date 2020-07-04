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Футбол в России

Тренер "Спартака" Тедеско заявил, что по-прежнему верит в футболистов команды

Московский клуб в субботу уступил на своем поле "Тамбову"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско по-прежнему верит в своих игроков, несмотря на последние неудачные результаты команды. Об этом он рассказал журналистам.

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"Спартак" в 26-м туре Тинькофф - Российский премьер-лиги проиграл "Тамбову" (2:3). До этого красно-белые уступили в предыдущем туре ЦСКА (0:2).

"Я верю в команду и в ребят, я знаю, что они хорошо работают и делают все от них зависящее. Я понимаю настроение болельщиков, но со своей стороны я делаю все, в плане моей работы, на что я могу повлиять, - сказал Тедеско. - Двадцать часов в сутки я думаю о команде. Что делать, как мотивировать команду, анализирую соперника. Сезон очень непростой, и все мы будем рады и счастливы, когда он закончится".

В следующем туре подопечные Тедеско 8 июля дома сыграют с московским "Локомотивом".

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