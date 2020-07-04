Худяков: победа над "Спартаком" в матче РПЛ психологически поможет футболистам "Тамбова"

"Спартак" уступил "Тамбову" во второй раз в сезоне чемпионата России по футболу

"Тамбов" обыграл "Спартак" в Москве со счетом 3:2, одержав первую победу после возобновления чемпионата. В предыдущем туре "Тамбов" уступил "Зениту" со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в добавленное время.

"Должен быть очень сильный психологический перелом в команде благодаря этой победе. Я боялся после "Зенита", что психологически ребята сломаются, но они молодцы", - сказал Худяков.

"У нас все три матча (с "Уфой", екатеринбургским "Уралом" и "Зенитом" - прим. ТАСС) шли по одному и тому же сценарию. Я благодарен ребятам, тренерскому штабу. Состав у нас был ослаблен: получил травму [Михаил] Костюков, не мог играть [Георгий] Мелкадзе, пропускал игру Гурам Тетрашвили, пять-шесть человек основы не играли. Я думал, если будет ничья, то это будет очень хорошо", - добавил он.

"Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре "Тамбов" 7 июля примет грозненский "Ахмат".