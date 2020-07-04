Игрок "Спартака" Ларссон был заменен в матче с "Тамбовом" из-за мышечных проблем

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. У нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Джордана Ларссона на протяжении всей недели были проблемы с мышцами, поэтому он был заменен по ходу второго тайма матча с "Тамбовом". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

"Разочарованы результатом, несмотря на то, что в первом тайме контролировали ход матча, забили один гол, - сказал Тедеско. - Нужно было забивать второй, этого нам на данный момент не хватает. Во втором тайме совершили глупейшую ошибку, но потом смогли сразу забить гол, но надо было развивать успехи, было три-четыре хороших момента. Пропустили в итоге гол, потом пенальти, пропускать дома три гола от "Тамбова" - очень больно".

"Ситуация такая, что у Ларссона на протяжении этой недели были проблемы с мышцами, если бы я не сделал эту замену и он сломался, вы бы спросили об этом. Это очень тонкая материя, когда идет плотный график. Стараемся сохранить всех ребят в строю, планировали менять Джордана еще раньше, замена его на Понсе была эффективной, он сегодня провел хороший матч, выйдя на замену", - отметил специалист.

Также главный тренер "Спартака" посетовал на то, что его подопечные получают слишком много желтых карточек. "Если мы получаем три карточки за игру, то матч удался, безусловно, это подкашивает наши ряды. Жиго не сможет сыграть следующий матч. Сегодня мы очень хорошо играли в плане владения мячом, и это непросто, против таких команд, как "Тамбов", но при обороне мы совершили ошибки, особенно при первом голе, обычно мы не пропускаем так много, но сегодня, я согласен, мы пропустили много голов", - сказал Тедеско.

В турнирной таблице "Спартак" идет на шестой строчке, имея в активе 32 очка. В следующем туре подопечные Тедеско 8 июля дома сыграют с московским "Локомотивом".