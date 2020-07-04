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Футбол в России

Карпин: проблемы в атаке у "Ростова" связаны с физическим состоянием футболистов

В субботу "Ростов" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 0:0

ТАСС, 4 июля. Трудности "Ростова" в атаке в гостевом матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" связаны с физическим состоянием игроков. Таким мнением поделился главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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В субботу "Ростов" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 0:0, команды заканчивали матч вдесятером.

"Слава богу, набрали 11 футболистов, к сожалению, травма у Чистякова. И так у нас народу немного, еще и травма у Димы, остальные без травм. Проблемы в атаке связаны с физическом состоянием", - сказал Карпин.

"Ростов" отстает от третьего места, которое даст право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона, на два очка, команда располагается в зоне Лиги Европы. В следующем туре "Ростов" 8 июля примет "Уфу".

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