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Футбол в России

Хусаинов считает, что уровень судей не будет расти при использовании VAR

Во втором тайме матча РПЛ "Спартак" - "Тамбов" арбитр отменил гол красно-белых, игра проходила без использования VAR

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уровень профессионализма футбольных судей не будет расти при использовании системы видеоассистента рефери (VAR). Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

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Матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" - "Тамбов" (2:3) проходил без использования VAR.

"Когда приезжал перед пандемией Роберто Розетти (глава судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), он выступал и сказал - ребята, VAR - это хорошо, но обращаться к нему нужно как можно реже. Да, после перерыва не было игровой практики у судей, и одними видеонарезками невозможно поднять свое мастерство, - сказал Хусаинов. - Проблема большая, и она в комплексе, тем более это влияет на очки в турнирной таблице, а в итоге и на финансовое положение клубов. В VAR работают те же судьи, которые сегодня здесь, а в следующий раз выходят на поле, но от этого уровень нашего профессионализма не вырастает".

Во втором тайме арбитр отменил гол "Спартака", забитый Александром Соболевым. "Моя оценка игровой ситуации - гол забит правильно, но отменен", - подчеркнул он.

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