Хусаинов считает, что уровень судей не будет расти при использовании VAR

Матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" - "Тамбов" (2:3) проходил без использования VAR.

"Когда приезжал перед пандемией Роберто Розетти (глава судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), он выступал и сказал - ребята, VAR - это хорошо, но обращаться к нему нужно как можно реже. Да, после перерыва не было игровой практики у судей, и одними видеонарезками невозможно поднять свое мастерство, - сказал Хусаинов. - Проблема большая, и она в комплексе, тем более это влияет на очки в турнирной таблице, а в итоге и на финансовое положение клубов. В VAR работают те же судьи, которые сегодня здесь, а в следующий раз выходят на поле, но от этого уровень нашего профессионализма не вырастает".

Во втором тайме арбитр отменил гол "Спартака", забитый Александром Соболевым. "Моя оценка игровой ситуации - гол забит правильно, но отменен", - подчеркнул он.