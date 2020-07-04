Соболев назвал недопустимым поражение "Спартака" от "Тамбова", несмотря на судейство

"Спартак" в субботу на "Открытие-Арене" потерпел поражение от "Тамбова" со счетом 2:3. Команды забили по голу с пенальти. При счете 2:2 судья не засчитал гол Соболева.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев считает недопустимым домашнее поражение команды от "Тамбова" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на судейство. Такое мнение форвард высказал в разговоре с журналистами.

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"Не в судействе дело, а в нас, мы проиграли эту игру, - сказал Соболев. - Но если говорить о нем, система видеоассистента рефери (VAR) есть - плохо, нет - плохо. Считаю, что забил чистый гол. Не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали".

"Считаю, что игра была наша, но мы проиграли. Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака". Это недопустимо, даже несмотря на судейство", - добавил нападающий.

Перед первым голом "Спартака", который был забит с пенальти, между Соболевым и полузащитником Зелимханом Бакаевым произошла стычка. "Пообщались с Бакаевым, он сказал, что хочет пробить, я сказал - бей, - пояснил он. - Ссоры не было, он сказал: "Спасибо, давай, сейчас забьешь". Наверное, ему было важно забить, но это ничего не изменило".

В турнирной таблице "Спартак" идет на шестой строчке, имея в активе 32 очка. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 8 июля дома сыграют с московским "Локомотивом".