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ММА

Бой двоюродного брата Нурмагомедова в UFC отменен после смерти отца Хабиба

Абдулманап Нурмагомедов умер в пятницу на 58-м году жизни
Умар Нурмагомедов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Умар Нурмагомедов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дебютный бой Умара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) отменен после смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщили в команде соперника Умара Нурмагомедова Натаниэля Вуда.

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Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер в пятницу на 58-м году жизни. Позднее стало известно, что Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отменили вылет в Абу-Даби.

"Мы ждем нового соперника", - сказал собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов - Вуд должен был состояться 26 июля.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Всего на счету 24-летнего Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА).

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