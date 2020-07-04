Бой двоюродного брата Нурмагомедова в UFC отменен после смерти отца Хабиба

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дебютный бой Умара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) отменен после смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщили в команде соперника Умара Нурмагомедова Натаниэля Вуда.

Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер в пятницу на 58-м году жизни. Позднее стало известно, что Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отменили вылет в Абу-Даби.

"Мы ждем нового соперника", - сказал собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов - Вуд должен был состояться 26 июля.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Всего на счету 24-летнего Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА).