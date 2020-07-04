ЦСКА на выезде разгромил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях обыграл грозненский "Ахмат" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу армейцев.

Забитыми мячами отметились Федор Чалов (61-я минута), Никола Влашич (62) и Арнор Сигурдссон (65). Автогол на счету защитника "Ахмата" Андрея Семенова (85). Клубы провели 26-й очный матч в чемпионатах России. Московский клуб победил 19 раз, четыре победы на счету "Ахмата", еще три игры завершились вничью.

ЦСКА не проигрывает три матча кряду в чемпионате, дважды одержав победу. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. "Ахмат" потерпел первое поражение после возобновления РПЛ, ранее команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. Грозненский клуб идет 14-м в таблице чемпионата, имея в активе 27 очков.

В следующем туре ЦСКА 8 июля в гостях сыграет с "Оренбургом", грозненская команда днем ранее на выезде встретится с "Тамбовом".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.