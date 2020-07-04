Обухов: ФК "Спартак" не стоит сейчас менять тренерский штаб команды

"Спартак" уступил "Тамбову" во второй раз в сезоне чемпионата России по футболу

"К сожалению, "Спартак" сейчас не в той форме, которую он заслуживает. Я желаю "Спартаку" удачи и надеюсь, что он попадет в еврокубки. Нужно дать тренеру поработать: если слишком часто их менять, то они не успевают чего-то выстроить", - сказал Обухов.

"В "Спартаке" болельщики всегда недовольны любым поражением. Ничего менять не нужно, надо выстроить команду. Есть определенная проблема с тренерами, болельщики давят на руководство, игроков", - добавил он.

"Спартак" открыл счет с пенальти, арбитр не засчитал третий мяч хозяев. "Очень спорный пенальти - наш игрок выбил мяч за штрафную, и только потом судья свистнул. Что касается отмененного гола, то забивавший мяч игрок "Спартака" подтолкнул локтем нашего защитника, тот попятился вперед, и соперник забил", - вспомнил Обухов.

"Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. В следующем туре "Тамбов" 7 июля примет грозненский "Ахмат".