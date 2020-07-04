Обухов: ФК "Спартак" не стоит сейчас менять тренерский штаб команды

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Спартак" не должно менять нынешний тренерский штаб команды. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Тамбова" Владимир Обухов.
"Тамбов" обыграл "Спартак" в Москве со счетом 3:2 в 26-м туре Тинькофф -Российской премьер-лиги, одержав первую победу после возобновления чемпионата. Обухов, забивший победный мяч, является воспитанником красно-белых.
"К сожалению, "Спартак" сейчас не в той форме, которую он заслуживает. Я желаю "Спартаку" удачи и надеюсь, что он попадет в еврокубки. Нужно дать тренеру поработать: если слишком часто их менять, то они не успевают чего-то выстроить", - сказал Обухов.
"В "Спартаке" болельщики всегда недовольны любым поражением. Ничего менять не нужно, надо выстроить команду. Есть определенная проблема с тренерами, болельщики давят на руководство, игроков", - добавил он.
"Спартак" открыл счет с пенальти, арбитр не засчитал третий мяч хозяев. "Очень спорный пенальти - наш игрок выбил мяч за штрафную, и только потом судья свистнул. Что касается отмененного гола, то забивавший мяч игрок "Спартака" подтолкнул локтем нашего защитника, тот попятился вперед, и соперник забил", - вспомнил Обухов.
"Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. В следующем туре "Тамбов" 7 июля примет грозненский "Ахмат".