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Футбол в Германии

"Бавария" в 20-й раз стала победителем Кубка Германии по футболу

В финале турнира мюнхенский клуб переиграл "Байер" со счетом 4:2
Футболисты "Баварии" AP Photo/Michael Sohn
Описание
Футболисты "Баварии"
© AP Photo/Michael Sohn

ТАСС, 4 июля. Мюнхенская "Бавария" обыграла леверкузенский "Байер" в финале Кубка Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:2.

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Матч проходил на Олимпийском стадионе в Берлине без зрителей из-за пандемии коронавируса.

В составе победителей забитыми мячами отметились Давид Алаба (16-я минута), Серж Гнабри (24) и Роберт Левандовский (59, 89). У проигравших отличились Свен Бендер (63) и Кай Хаверц (90, с пенальти). Гнабри стал первым немцем с 2014 года, который забил мяч в финале турнира, не считая серий пенальти.

"Бавария" в 20-й раз стала обладателем кубка страны, что является рекордом, еще четыре раз клуб проигрывал в финале. Для "Байера" этот финал стал четвертым в истории, один раз клуб побеждал в турнире.

"Бавария" в этом сезоне завоевала второй титул, ранее мюнхенская команда в 30-й раз стала чемпионом страны. "Байер" в национальном первенстве занял пятое место.

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