Талалаев: "Крылья Советов" в матче РПЛ против "Ростова" показали среднюю игру

В субботу "Крылья Советов" дома сыграли вничью с "Ростовым" со счетом 0:0, команды заканчивали матч вдесятером. Самарцы провели второй матч под руководством Талалаева.

ТАСС, 4 июля. Игра самарских "Крыльев Советов" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" была средней. Таким мнением поделился главный тренер самарского клуба Андрей Талалаев, комментарий которого приводит пресс-служба "Крыльев Советов".

"Если игру с "Локомотивом" я назвал хорошей, то игра с "Ростовом" не соответствовала этому термину, игра была средней. Команда проявила характер, самоотверженность, желание не проиграть, но с точки зрения построения игры у нас были другие планы, удаление в них слишком серьезно вмешалось. После удаления не получалось самое главное - выбегать в быстрые ответные атаки, не хватало взаимопонимания между футболистами", - сказал Талалаев.

"Планировали выпустить более "тонких" игроков - Паула Антона, Дениса Поповича, Антона Зиньковского - на второй тайм, но, играя в меньшинстве, нужны были игроки, которые в первую очередь обезопасят оборону", - добавил главный тренер "Крыльев Советов".

В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 24 очка. В 27-м туре "Крылья Советов" 7 июля в гостях сыграют с тульским "Арсеналом".