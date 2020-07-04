Гончаренко: ЦСКА поймал кураж в матче РПЛ с "Ахматом" после первого забитого мяча

"Что сказал игрокам в перерыве? Почему-то есть такое заблуждение, что если команда выиграла, то в перерыве было сказано что-то особенное, нет, мы просто продолжали гнуть свою линию. Во втором тайме очень хорошо сыграла группа атаки, это и Иван Обляков, который начал эту голевую феерию, и Никола Влашич сейчас отлично смотрится. После забитого мяча мы просто поймали кураж и забили еще три гола", - сказал Гончаренко.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА поймали кураж после первого гола в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Таким мнением в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко.

"Первый тайм был равным, второй смогли развернуть в нашу сторону. Арбитр смотрел пенальти в наши ворота, все могло качнуться в другую сторону, но после того, как фола не было, мы оживились, а "Ахмат" на этом фоне растерялся. После первого забитого мяча забили второй и третий, это игру закончило", - добавил специалист.

ЦСКА не проигрывает три матча кряду в чемпионате, дважды одержав победу. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. "Ахмат" потерпел первое поражение после возобновления РПЛ, ранее команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. Грозненский клуб идет 14-м, имея в активе 27 очков.

В следующем туре ЦСКА 8 июля в гостях сыграет с "Оренбургом", грозненская команда днем ранее на выезде встретится с "Тамбовом".