Николич: "Локомотиву" не хватает реализации моментов, команде нужно быть эффективнее

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футболистам московского "Локомотива" не хватает реализации моментов, команде нужно быть эффективнее. Такое мнение на пресс-конференции после матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" высказал главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

"Понятно, что команды приезжают сюда, чтобы защищаться, - сказал Николич. - По моим ощущениям, было около 80% владения мячом. Нам немножко не хватает реализации моментов в атаке, мы будем стараться быть более эффективными. Из хорошего хочу отметить, что не было проблем в защите, но нам нужно искать способы решения преодоления защиты соперника, нам нужно быть более эффективными".

Главный тренер "Локомотива" высказался на тему судейства. "Я давно высказывался на эту тему, мне кажется, что эти остановки на VAR не нужны. Комментировать решения я не могу, у судей было достаточно времени, может, был пенальти, может, нет", - отметил он.

"Насчет ротации, это не совсем та ротация, которую я бы хотел видеть. Сейчас мы в конце чемпионата, и не стоит вопрос раскрытия талантов. Рыбус не был готов к игре, Магкеев не был идеально готов к игре, как и Рыбчинский с Сулемеймановым. Магкеев и Рыбус будут готовы к следующей игре, по Баринову остаются сомнения", - добавил Николич.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 49 очков после 26 игр и 10 очков проигрывая лидирующему санкт-петербургскому "Зениту". "Зенит" в воскресенье может досрочно стать чемпионом России, для этого ему необходимо в гостях победить "Краснодар". "Локомотив" на четыре очка опережает идущий третьим "Краснодар" (45 очков, 24 матча), вторая строчка по итогам сезона даст путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья строчка - попадание в квалификацию Лиги чемпионов.