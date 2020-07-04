Главный тренер ФК "Сочи" Федотов остался доволен ничьей в матче с "Локомотивом"

В субботу "Сочи" в гостях сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 0:0.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов доволен ничьей в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом". Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

"Не хватило свежести, играли через два дня на третий, но надо отдать должно команде - все выдержали весь матч, - сказал Федотов. - В развитии атак не хватало точности. В первом тайме было непросто, очень хороший атакующий потенциал у "Локомотива", но и мы искали свои моменты, были хорошие предпосылки".

"Довольны набранным очком. Довольны, как ребята, несмотря на очень насыщенный график, проявили и мастерство, и футбольный героизм. Не все получается на этом этапе, можем играть сильнее, но ничьей довольны", - добавил специалист.

В турнирной таблице чемпионата России "Сочи" с 30 очками занимает 11-е место. В следующем туре "Сочи" 8 июля на выезде встретится с санкт-петербургским "Зенитом".