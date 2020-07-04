Гендиректор ФК "Сочи": результат игры с "Локомотивом" закономерен благодаря работе VAR

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результат матча 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Сочи" отчасти закономерен благодаря работе на игре системы видеоассистента рефери (VAR), в отличие от матча предыдущего тура "Сочи" против "Динамо", на котором VAR не работала. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

В субботу "Сочи" на выезде сыграл с "Локомотивом" вничью со счетом 0:0, в ходе матча арбитр, воспользовавшись помощью VAR, отменил два гола хозяев. На последних минутах "Локомотив" не реализовал пенальти. В среду сочинский клуб сыграл с московским "Динамо" дома вничью (1:1).

"Результат отчасти был закономерен при условии, что была VAR, так как четко можно было просмотреть все моменты, в отличие от предыдущей игры, где у нас был забит гол, который не засчитали, а, по нашему мнению, он был чистый. Все возвращается. У "Локомотива" был в конце пенальти, но раз не забили его, значит, ничья", - сказал Рубашко.

По словам гендиректора, "Сочи" в матче с "Динамо" показал другой футбол. "Считаю, что если бы тот мяч нам засчитали, все сложилось, наверное, по-другому. Сейчас все игры тяжелые, все играют с усилием воли, стараются, порой у ребят сводит ноги. Претензий по самоотдаче никому не предъявишь", - подчеркнул он.

В турнирной таблице "Сочи" с 30 очками идет 11-м после 26 матчей. В следующем туре "Сочи" на выезде встретится с "Зенитом" 8 июля.