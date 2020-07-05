Гусев: игроки ЦСКА являются сильным коллективом, что показали последние матчи РПЛ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Последние матчи в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) футболистов московского ЦСКА показали, что армейская команда является сильным коллективом. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Ролан Гусев.

ЦСКА в последних двух матчах чемпионата России во вторник дома обыграл "Спартак" (2:0) и в субботу в гостях "Ахмат" (4:0). В первом матче премьер-лиги после возобновления ЦСКА дома проиграл "Зениту" со счетом 0:4.

"Сегодняшняя игра - бальзам на душу. Говорят, надо сделать шаг назад, и когда хороши, тогда хороши, ничего не скажешь, - сказал Гусев. - Сильный коллектив всегда проявляется в трудных ситуациях, и раз им удалось выйти после удара с "Зенитом", значит, есть коллектив, который смог собраться, не пасть духом".

"В первую очередь хотел бы отметить Игоря Акинфеева, хотел бы вспомнить матч со "Спартаком" и то, что он сделал на последних минутах. И вообще хотел бы отметить игру всех ребят и [Николу] Влашича, особенно в последних двух играх. Было много кривотолков насчет него, а сейчас, думаю, сеточку почувствовал, и все будет нормально у него. Главное, чтобы правильно воспринимал ситуацию, не нервничал", - добавил он.

ЦСКА занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре ЦСКА 8 июля в гостях сыграет с "Оренбургом".