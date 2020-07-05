{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гусев: игроки ЦСКА являются сильным коллективом, что показали последние матчи РПЛ

Бывший игрок армейцев отметил форму Игоря Акинфеева

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Последние матчи в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) футболистов московского ЦСКА показали, что армейская команда является сильным коллективом. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Ролан Гусев.

На эту тему
ЦСКА на выезде разгромил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА в последних двух матчах чемпионата России во вторник дома обыграл "Спартак" (2:0) и в субботу в гостях "Ахмат" (4:0). В первом матче премьер-лиги после возобновления ЦСКА дома проиграл "Зениту" со счетом 0:4.

"Сегодняшняя игра - бальзам на душу. Говорят, надо сделать шаг назад, и когда хороши, тогда хороши, ничего не скажешь, - сказал Гусев. - Сильный коллектив всегда проявляется в трудных ситуациях, и раз им удалось выйти после удара с "Зенитом", значит, есть коллектив, который смог собраться, не пасть духом".

"В первую очередь хотел бы отметить Игоря Акинфеева, хотел бы вспомнить матч со "Спартаком" и то, что он сделал на последних минутах. И вообще хотел бы отметить игру всех ребят и [Николу] Влашича, особенно в последних двух играх. Было много кривотолков насчет него, а сейчас, думаю, сеточку почувствовал, и все будет нормально у него. Главное, чтобы правильно воспринимал ситуацию, не нервничал", - добавил он.

ЦСКА занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре ЦСКА 8 июля в гостях сыграет с "Оренбургом".

Теги
Российский футбол
Футбол в Испании
"Валенсия" сыграла вничью с "Гранадой" в чемпионате Испании, Черышев сделал голевой пас
Российский полузащитник вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте
Читать полностью