"Челси" разгромил "Уотфорд" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 5 июля. "Челси" одержал крупную победу над "Уотфордом" со счетом 3:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

В турнирной таблице "Челси" занимает четвертое место, набрав 57 очков и на два очка опережая идущий пятым "Манчестер Юнайтед", который ранее в субботу разгромил "Борнмут" со счетом 5:2. Первые четыре команды по итогам сезона сыграют в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов, однако занимающий вторую строчку "Манчестер Сити" может лишиться права выступить в еврокубках, так как арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов 14 февраля приняла решение отстранить клуб от участия в международных турнирах в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), итоги объявят в июле.

"Уотфорд" с 28 очками идет 17-м, опережая занимающих места в зоне вылета "Астон Виллу" и "Борнмут" на одно очко, а идущий последним "Норвич" - на семь.

В следующем туре "Челси" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", "Уотфорд" примет "Норвич", обе встречи состоятся 7 июля.

В других матчах игрового дня "Брайтон" обыграл "Норвич" (1:0), "Лестер" разгромил "Кристал Пэлас" (3:0), а форвард "Лестера" Джейми Варди забил 100-й гол в Английской премьер-лиге. "Арсенал" одержал победу над "Вулверхэмптоном" (2:0).