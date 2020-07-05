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Футбол в Англии

"Челси" разгромил "Уотфорд" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0
Росс Баркли EPA-EFE/Glyn Kirk
Описание
Росс Баркли
© EPA-EFE/Glyn Kirk

ТАСС, 5 июля. "Челси" одержал крупную победу над "Уотфордом" со счетом 3:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Оливье Жиру (28-я минута), Виллиан (43, с пенальти) и Росс Баркли (90+2).

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В турнирной таблице "Челси" занимает четвертое место, набрав 57 очков и на два очка опережая идущий пятым "Манчестер Юнайтед", который ранее в субботу разгромил "Борнмут" со счетом 5:2. Первые четыре команды по итогам сезона сыграют в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов, однако занимающий вторую строчку "Манчестер Сити" может лишиться права выступить в еврокубках, так как арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов 14 февраля приняла решение отстранить клуб от участия в международных турнирах в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), итоги объявят в июле.

"Уотфорд" с 28 очками идет 17-м, опережая занимающих места в зоне вылета "Астон Виллу" и "Борнмут" на одно очко, а идущий последним "Норвич" - на семь.

В следующем туре "Челси" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", "Уотфорд" примет "Норвич", обе встречи состоятся 7 июля.

В других матчах игрового дня "Брайтон" обыграл "Норвич" (1:0), "Лестер" разгромил "Кристал Пэлас" (3:0), а форвард "Лестера" Джейми Варди забил 100-й гол в Английской премьер-лиге. "Арсенал" одержал победу над "Вулверхэмптоном" (2:0).

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль32282270-2586
2Манчестер Сити32213881-3366
3Лестер33177963-3158
4Челси331761060-4457
5Манчестер Юнайтед331510856-3355
6Вулверхэмптон331313745-3652
7Арсенал331213849-4149
8Шеффилд Юнайтед321211933-3247
9Тоттенхэм321291151-4445
10Бёрнли321361336-4545
11Эвертон321281240-4744
12Ньюкасл321191233-4342
13Кристал Пэлас331191328-4042
14Саутгемптон321241641-5540
15Брайтон338121335-4436
16Вест Хэм32861838-5630
17Уотфорд336101729-5228
18Астон Вилла32761936-6027
19Борнмут33762032-5927
20Норвич33562225-6121

 

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