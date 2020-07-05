"Челси" разгромил "Уотфорд" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 5 июля. "Челси" одержал крупную победу над "Уотфордом" со счетом 3:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Оливье Жиру (28-я минута), Виллиан (43, с пенальти) и Росс Баркли (90+2).
В турнирной таблице "Челси" занимает четвертое место, набрав 57 очков и на два очка опережая идущий пятым "Манчестер Юнайтед", который ранее в субботу разгромил "Борнмут" со счетом 5:2. Первые четыре команды по итогам сезона сыграют в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов, однако занимающий вторую строчку "Манчестер Сити" может лишиться права выступить в еврокубках, так как арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов 14 февраля приняла решение отстранить клуб от участия в международных турнирах в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), итоги объявят в июле.
"Уотфорд" с 28 очками идет 17-м, опережая занимающих места в зоне вылета "Астон Виллу" и "Борнмут" на одно очко, а идущий последним "Норвич" - на семь.
В следующем туре "Челси" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", "Уотфорд" примет "Норвич", обе встречи состоятся 7 июля.
В других матчах игрового дня "Брайтон" обыграл "Норвич" (1:0), "Лестер" разгромил "Кристал Пэлас" (3:0), а форвард "Лестера" Джейми Варди забил 100-й гол в Английской премьер-лиге. "Арсенал" одержал победу над "Вулверхэмптоном" (2:0).
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|28
|2
|2
|70-25
|86
|2
|Манчестер Сити
|32
|21
|3
|8
|81-33
|66
|3
|Лестер
|33
|17
|7
|9
|63-31
|58
|4
|Челси
|33
|17
|6
|10
|60-44
|57
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|15
|10
|8
|56-33
|55
|6
|Вулверхэмптон
|33
|13
|13
|7
|45-36
|52
|7
|Арсенал
|33
|12
|13
|8
|49-41
|49
|8
|Шеффилд Юнайтед
|32
|12
|11
|9
|33-32
|47
|9
|Тоттенхэм
|32
|12
|9
|11
|51-44
|45
|10
|Бёрнли
|32
|13
|6
|13
|36-45
|45
|11
|Эвертон
|32
|12
|8
|12
|40-47
|44
|12
|Ньюкасл
|32
|11
|9
|12
|33-43
|42
|13
|Кристал Пэлас
|33
|11
|9
|13
|28-40
|42
|14
|Саутгемптон
|32
|12
|4
|16
|41-55
|40
|15
|Брайтон
|33
|8
|12
|13
|35-44
|36
|16
|Вест Хэм
|32
|8
|6
|18
|38-56
|30
|17
|Уотфорд
|33
|6
|10
|17
|29-52
|28
|18
|Астон Вилла
|32
|7
|6
|19
|36-60
|27
|19
|Борнмут
|33
|7
|6
|20
|32-59
|27
|20
|Норвич
|33
|5
|6
|22
|25-61
|21