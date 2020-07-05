Хохлов: "Локомотив" продолжает борьбу за второе место в сезоне РПЛ, других перспектив нет

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" продолжает борьбу за вторую строчку в турнирной таблице по итогам сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Хохлов.
В субботу "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 0:0 в матче 26-го тура.
"Локомотив" имел преимущество, явных голевых моментов особенно не было, но шансы были забить. Ключевым моментом стал пенальти в конце матча, - сказал Хохлов. - Забей Миранчук, три очка пошли бы в копилку "Локомотива". Но пенальти иногда забивают, иногда нет, здесь нет такого, помешало что-то или нет, просто не попал".
"Локомотив" продолжает бороться за второе место, других перспектив нет, вряд ли уже кто-то его догонит", - добавил он.
В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 49 очков после 26 игр и 10 очков проигрывая лидирующему санкт-петербургскому "Зениту". "Зенит" в воскресенье может досрочно стать чемпионом России, для этого ему необходимо в гостях победить "Краснодар". "Локомотив" на четыре очка опережает идущий третьим "Краснодар" (45 очков, 24 матча), вторая строчка по итогам сезона даст путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья строчка - попадание в квалификацию Лиги чемпионов.