"Валенсия" сыграла вничью с "Гранадой" в чемпионате Испании, Черышев сделал голевой пас

ТАСС, 5 июля. "Гранада" сыграла вничью с "Валенсией" со счетом 2:2 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Карлос Фернандес (61-я минута, с пенальти) и Феде (86), у гостей отличились Ману Вальехо (63) и Гонсало Гедеш (68). В эпизоде с первым голом "Валенсии" результативной передачей отметился российский полузащитник Денис Черышев, появившийся на поле в стартовом составе и замененный на 66-й минуте, вместо него вышел Гедеш.

Черышев провел 20 матчей в текущем сезоне чемпионата Испании, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

В турнирной таблице "Валенсия" и "Гранада", набрав по 47 очков, занимают девятое и десятое места соответственно. В следующем туре "Валенсия" 7 июля примет "Вальядолид", "Гранада" 10 июля в гостях встретится с клубом "Реал Сосьедад".

Ранее в субботу "Вальядолид" дома обыграл "Алавес" со счетом 1:0.