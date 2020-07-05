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Футбол в Испании

"Валенсия" сыграла вничью с "Гранадой" в чемпионате Испании, Черышев сделал голевой пас

Российский полузащитник вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте
Денис Черышев EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
Описание
Денис Черышев
© EPA-EFE/JULIEN DE ROSA

ТАСС, 5 июля. "Гранада" сыграла вничью с "Валенсией" со счетом 2:2 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Карлос Фернандес (61-я минута, с пенальти) и Феде (86), у гостей отличились Ману Вальехо (63) и Гонсало Гедеш (68). В эпизоде с первым голом "Валенсии" результативной передачей отметился российский полузащитник Денис Черышев, появившийся на поле в стартовом составе и замененный на 66-й минуте, вместо него вышел Гедеш.

Черышев провел 20 матчей в текущем сезоне чемпионата Испании, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

В турнирной таблице "Валенсия" и "Гранада", набрав по 47 очков, занимают девятое и десятое места соответственно. В следующем туре "Валенсия" 7 июля примет "Вальядолид", "Гранада" 10 июля в гостях встретится с клубом "Реал Сосьедад".

Ранее в субботу "Вальядолид" дома обыграл "Алавес" со счетом 1:0.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид33228361-2174
2Барселона33217574-3570
3Атлетико341614446-2562
4Севилья331512648-3357
5Вильярреал331661153-4054
6Хетафе331410942-3152
7Реал Сосьедад331551350-4250
8Атлетик Бильбао331212938-2848
9Валенсия3412111143-5047
10Гранада341381342-4047
11Осасуна3311111140-4744
12Леванте331261541-4642
13Вальядолид348151128-3739
14Бетис349111444-5538
15Алавес34981732-5135
16Сельта347141333-4335
17Эйбар33981634-5035
18Мальорка34852135-5929
19Леганес335101824-4925
20Эспаньол33591927-5324

 

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