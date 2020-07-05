"Валенсия" сыграла вничью с "Гранадой" в чемпионате Испании, Черышев сделал голевой пас

ТАСС, 5 июля. "Гранада" сыграла вничью с "Валенсией" со счетом 2:2 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Карлос Фернандес (61-я минута, с пенальти) и Феде (86), у гостей отличились Ману Вальехо (63) и Гонсало Гедеш (68). В эпизоде с первым голом "Валенсии" результативной передачей отметился российский полузащитник Денис Черышев, появившийся на поле в стартовом составе и замененный на 66-й минуте, вместо него вышел Гедеш.
Черышев провел 20 матчей в текущем сезоне чемпионата Испании, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
В турнирной таблице "Валенсия" и "Гранада", набрав по 47 очков, занимают девятое и десятое места соответственно. В следующем туре "Валенсия" 7 июля примет "Вальядолид", "Гранада" 10 июля в гостях встретится с клубом "Реал Сосьедад".
Ранее в субботу "Вальядолид" дома обыграл "Алавес" со счетом 1:0.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|33
|22
|8
|3
|61-21
|74
|2
|Барселона
|33
|21
|7
|5
|74-35
|70
|3
|Атлетико
|34
|16
|14
|4
|46-25
|62
|4
|Севилья
|33
|15
|12
|6
|48-33
|57
|5
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|53-40
|54
|6
|Хетафе
|33
|14
|10
|9
|42-31
|52
|7
|Реал Сосьедад
|33
|15
|5
|13
|50-42
|50
|8
|Атлетик Бильбао
|33
|12
|12
|9
|38-28
|48
|9
|Валенсия
|34
|12
|11
|11
|43-50
|47
|10
|Гранада
|34
|13
|8
|13
|42-40
|47
|11
|Осасуна
|33
|11
|11
|11
|40-47
|44
|12
|Леванте
|33
|12
|6
|15
|41-46
|42
|13
|Вальядолид
|34
|8
|15
|11
|28-37
|39
|14
|Бетис
|34
|9
|11
|14
|44-55
|38
|15
|Алавес
|34
|9
|8
|17
|32-51
|35
|16
|Сельта
|34
|7
|14
|13
|33-43
|35
|17
|Эйбар
|33
|9
|8
|16
|34-50
|35
|18
|Мальорка
|34
|8
|5
|21
|35-59
|29
|19
|Леганес
|33
|5
|10
|18
|24-49
|25
|20
|Эспаньол
|33
|5
|9
|19
|27-53
|24