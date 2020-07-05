Шварцман: в первой гонке сезона "Формулы-2" важно было набрать как можно больше очков

Первый этап проходит в Австрии. Победу в первой гонке одержал британец Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi), вторым финишировал новозеландец Маркус Армстронг (ART).

"Третье место - очень хороший результат, которым я весьма доволен, - сказал Шварцман. - У нас получился хороший старт, я держался близко к лидерам, шел на пятой позиции. Команда решила провести пит-стоп чуть раньше, чем для ребят впереди пелотона, что могло сыграть мне на руку. К сожалению, произошла небольшая заминка с передним левым колесом, но так бывает, я не переживаю по этому поводу".

"После пит-стопа я оказался позади Армстронга, еще и на холодных шинах, и не зная, как они себя поведут, если начну слишком сильно атаковать. Затем я подобрался к Маркусу и попытался провести несколько маневров, но в тот момент наши шины не сильно отличались. Затем на трассе появилась машина безопасности, и когда она ушла, наше сражение продолжилось. Однако, поскольку это первая гонка, было гораздо важнее набрать как можно больше очков, - добавил российский пилот.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье. Шварцман проводит дебютный сезон в "Формуле-2". В прошлом году он стал чемпионом "Формулы-3". Россиянин является членом академии команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари".