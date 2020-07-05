Из Москвы со щитом. "Спартак", "Локомотив" и "Динамо" не смогли победить дома в матчах РПЛ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Программа 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) открылась в субботу пятью матчами. Московские "Спартак", "Локомотив" и "Динамо" в домашних матчах набрали на троих одно очко, а столичный ЦСКА в гостях добился разгромной победы.

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Перед 26-м туром отставание занимающего второе место в турнирной таблице "Локомотива" от лидера РПЛ "Зенита" составляло 11 очков. В случае ничьей или поражения железнодорожников в домашнем матче с "Сочи", петербургский клуб получал возможность досрочно стать чемпионом России уже в воскресном матче с "Краснодаром". И "Локомотив" такой шанс "Зениту" предоставил. У железнодорожников игру пропускали основной вратарь Гилерме и полузащитник Дмитрий Баринов, получившие травмы в прошлом матче с "Крыльями Советов" (1:1). По ходу встречи "Локомотив" забил два мяча, однако оба раза после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) голы были отменены. Принести победу "Локомотиву" мог Алексей Миранчук, но уже в добавленное ко второму тайму время он не реализовал пенальти, пробив в штангу.

"По моим ощущениям, было около 80% владения мячом. Нам немножко не хватает реализации моментов в атаке, мы будем стараться быть более эффективными, - сказал после матча главный тренер "Локомотива" Марко Николич. - Из хорошего хочу отметить, что не было проблем в защите, но нам нужно искать способы решения преодоления защиты соперника, нам нужно быть более эффективными". В прошлом туре "Сочи" дома сыграл вничью с "Динамо" (1:1), VAR в той встрече не использовался, а хозяевам не засчитали гол. "Результат [матча с "Локомотивом"] отчасти был закономерен при условии, что был VAR, так как четко можно было просмотреть все моменты, в отличие от предыдущей игры, где мы забили гол, который не засчитали, а, по нашему мнению, он был чистый, - сказал ТАСС генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко. - Все возвращается. У "Локомотива" был в конце пенальти, но раз не забили его, значит, ничья". Неуступчивый "Тамбов" Две другие столичные команды - "Спартак" и "Динамо" - свои матчи на домашнем поле проиграли: красно-белые уступили "Тамбову" (2:3), а бело-голубые - тульскому "Арсеналу" (0:1). "Спартак" потерпел седьмое домашнее поражение в чемпионате, установив клубный антирекорд (в сезоне-2004 клуб проиграл шесть игр). Московский клуб также установил новый антирекорд по числу набранных очков дома в сезоне. Клуб набрал 12 очков в домашних матчах сезона-2019/20, "Спартаку" осталось провести два матча на "Открытие-Арене", ранее худшим результатом было 21 очко в сезоне-2004.

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Не обошлось в матче с "Тамбовом" без спорных моментов. Во втором тайме главный арбитр встречи при счете 2:2 не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, VAR на этой игре не применялся, поэтому просмотреть эпизод было нельзя. "Забивавший мяч игрок "Спартака" подтолкнул локтем нашего защитника, тот попятился вперед, соперник забил", - сказал автор победного гола "Тамбова", выпускник спартаковской школы Владимир Обухов. "Должен быть очень сильный психологический перелом в команде благодаря этой победе. Я боялся после "Зенита" ("Тамбов" в матче прошлого тура проиграл петербургскому клубу в добавленное ко второму тайму время - прим. ТАСС), что психологически ребята сломаются, но они молодцы", - сказал ТАСС спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

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"Динамо" же в Петровском парке уступило "Арсеналу", проводившему первый матч после отставки главного тренера команды Игоря Черевченко. Единственный мяч в игре забил бывший форвард бело-голубых Евгений Луценко, который стал для него 13-м в нынешнем сезоне, по этому показателю он уступает только нападающему "Зениту" Артему Дзюбе (15). С 34-й минуты тульский клуб играл в меньшинстве после удаления Кирилла Комбарова, но смог удержать победу. После матча стало известно, что зараженные коронавирусом полузащитники "Динамо" Шарль Каборе, Себастьян Шиманьский и форвард Клинтон Н'Жи не выйдут на поле до конца сезона. "Мы не в лучшей форме из-за карантина, многие игроки не бегут, мы выглядели физически неплохо, но не забили, - сказал главный тренер москвичей Кирилл Новиков. - Не хочу оправдываться, но не думаю, что мы физически слабее других команд, возможно, из-за отсутствия скорости футболистов создается впечатление, что мы играем медленно. Во всех матчах после паузы, кроме игры с "Сочи", мы доминировали на поле". Разгром в Грозном Самарские "Крылья Советов" дома сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 0:0. Команды доигрывали матч в неполных составах: на 25-й минуте прямую красную карточку за грубую игру против защитника ростовчан Дмитрия Чистякова получил защитник самарцев Владимир Полуяхтов, а заменивший получившего в том эпизоде травму Чистякова Данила Ведерников покинул поле на 55-й минуте за вторую желтую карточку.

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