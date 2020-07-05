Биатлонист Логинов рассказал о тренировках во время самоизоляции

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов во время периода самоизоляции сумел сохранить хорошую физическую форму. Об этом он рассказал ТАСС.

В связи с пандемией коронавируса российские биатлонисты досрочно завершили сезон в марте, три последующих месяца они тренировались в своих регионах по индивидуальным планам.

"В период пандемии, конечно, ситуация сложная, в плане подготовки все находятся в подвешенном состоянии. Но я особого дискомфорта не почувствовал. В Саратове у меня хорошие условия, меня поддерживают и Тюмень, и личный тренер Александр Касперович, и спонсор Сергей Анатольевич Колесников, поэтому все хорошо", - сказал 28-летний Логинов.

"Думаю, что из этой ситуации мы вышли достаточно профессионально, особого спада в своем физическом состоянии я пока не ощущаю. Тем более что все вошло в свое русло, тренировочный процесс идет по плану", - добавил он.

Логинов стал чемпионом мира 2020 года в спринте, также на его счету серебряная и три бронзовые медали чемпионата мира, четыре золотые награды чемпионата Европы.