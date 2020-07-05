Лоусон победил во второй гонке этапа "Формулы-3" в Австрии, Смоляр - седьмой

ТАСС, 5 июля. Новозеландский пилот команды Hitech GP Лиам Лоусон стал выиграл вторую гонку стартового этапа сезона гоночной серии "Формула-3", который проходит на австрийской трассе в Шпильберге.

Второе место занял нидерландский гонщик команды MP Motorsport Ричард Версхор. Третьим финишный флаг увидел британец Клемент Новалак из Carlin.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART стартовал вторым (в первой гонке этапа он финишировал девятым, а согласно правилу реверсивной стартовой решетки, на второй заезд топ-10 начинают гонку в обратном порядке). После старта россиянин не сумел удержаться среди лидеров и постепенно стал откатывать вглубь пелотона, в итоге он финишировал на седьмой позиции.

Следующий этап "Формулы-3" также пройдет в Австрии на трассе в Шпильберге, заезды будут проведены с 10 по 12 июля.

В прошлом году чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман, который с нынешнего сезона выступает в "Формуле-2". В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят. Формула-3" является одной из серий поддержки чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Гонка австрийского Гран-при "Формулы-1" начнется позднее в воскресенье - в 16:10 мск.