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Влияние коронавируса на спорт

У 13 футболистов запорожского "Металлурга" обнаружен коронавирус

Пять человек госпитализированы

ТАСС, 5 июля. Заражение коронавирусной инфекцией диагностировано у 13 игроков запорожского "Металлурга", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Из 32 обследованных представителей команды положительные результаты теста на коронавирус были зафиксированы у 13 человек, пять из них госпитализированы, остальные находятся на карантине под наблюдением врачей.

"Состояние здоровья у всех удовлетворительное. В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные исследования, дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении.

"Металлург" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Украины, набрав 11 очков в 21 матче. Следующий матч у клуба запланирован на 10 июля дома против "Черкащины".

Теги
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