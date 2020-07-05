Матч 26-го тура РПЛ "Рубин" - "Оренбург" не будет отменен и пройдет 5 июля

ТАСС, 5 июля. Матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и "Оренбургом" состоится в воскресенье, несмотря на случаи заражения коронавирусом в команде гостей. Об этом сообщает пресс-служба "Оренбурга".
Матч "Рубин" - "Оренбург", как и планировалось, пройдет в Казани 5 июля, начало - 18:30 мск. В заявлении РПЛ утверждается, что в настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для участия "Оренбурга" в матче нет.
"Футбольный клуб "Оренбург" сообщает, что благодаря строгому выполнению всех предписаний регионального отделения Роспотребнадзора и постоянному контролю за состоянием здоровья всех членов команды стало возможным участие команды в матче ближайшего тура. Клуб уже отправил всю необходимую, должным образом оформленную информацию о состоянии здоровья футболистов и персонала в оперативный штаб РПЛ для получения QR-кодов, а команда готовится к вылету на игру", - говорится в сообщении.
25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин, который завершится 7 июля. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до десяти, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу "Оренбург" попросил "Рубин" перенести матч на резервную дату 19 июля.
Ранее "Оренбург" по той же причине не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против "Краснодара" и "Урала" соответственно. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в обоих случаях засчитал команде технические поражения со счетом 0:3.
Сезон в чемпионате России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. На данный момент состоялись 25 туров из 30, матч 23-го тура "Краснодар" - "Динамо" (Москва) перенесен с 21 июня на 19 июля в связи с обнаружением у трех футболистов московского клуба коронавируса. "Оренбург" идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Рубин" располагается на 13-й строчке, набрав 27 очков.