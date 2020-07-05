Футболисты "Оренбурга" с несколькими отрицательными тестами сыграют в матче с "Рубином"

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Оренбурга", которые имеют несколько отрицательных тестов на коронавирус, примут участие в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Рубином". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Оренбурга".

Ранее в воскресенье стало известно, что поединок в Казани состоится, как и планировалось, в воскресенье, начало в 18:30 мск. 25 июня было объявлено, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин, который завершится 7 июля. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до десяти, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу "Оренбург" попросил "Рубин" перенести матч на резервную дату 19 июля.

"В матче с "Рубином" примут участие те, у кого неоднократно отрицательные тесты", - сообщили в пресс-службе.

Из-за заражения коронавирусом в команде клуб не смог провести предыдущие матчи с "Краснодаром" и "Уралом", после чего "Оренбургу" были засчитаны технические поражения.