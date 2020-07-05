Гендиректор ФК "Знамя Труда": игрок выжил после удара молнии благодаря экстренной помощи

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь клуба "Знамя Труда", выступающего в зоне "Запад" Олимп - Профессиональной футбольной лиги, Антон Заборовский остался жив после того, как его поразила молния, благодаря профессионально оказанной первой медицинской помощи. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба из Орехово-Зуева Игорь Майоров.

Ранее на странице болельщиков "Знамени Труда" в одной из соцсетей появилась информация о том, что 16-летний Заборовский находится в реанимации после того, как на тренировке в субботу в него попала молния.

"Все сработали быстро, очень профессионально, скорая приехала через восемь минут. Скорее всего, у него была остановка дыхания, ему оказали первую медицинскую помощь, может, благодаря этому ребенок и жив остался, - сказал Майоров. - Вчера вечером мы переправили его из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы. ЭКГ ему сделали, сердце нормальное, завтра врачи его посмотрят".

Ранее в соцсетях в конце недели появилось фото облака-воронки над Орехово-Зуевом. Его появление было объяснено попыткой формирования смерча.

По словам Майорова, грозы во время тренировки не было. "Было чистое небо, хоть и пасмурное, ни дождя, ни ветра. Если бы была гроза, то мы бы не тренировались - тренер бы увел игроков в спортзал", - отметил гендиректор.