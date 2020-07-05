СМИ: ДНК мужчины, обнаруженная в допинг-пробе биатлонистки Зайцевой, принадлежит ее мужу

Зайцева и еще две российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина по обвинению в нарушении антидопинговых правил были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх в конце 2017 года, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы. Российские биатлонистки на домашних Играх стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте. По данным судебно-медицинской экспертизы, в допинг-пробе Зайцевой были найдены ДНК двух человек - ее и мужчины, позднее выяснилось, что ДНК принадлежит мужу биатлонистки.

"Вы же понимаете, каково это, сообщить мужу, что в вашей допинг-пробе есть ДНК какого-то другого мужчины? Это могло уничтожить мою семью. Это как обвинение в убийстве, хотя ты никому ничего плохого не сделал", - цитирует Зайцеву Der Spiegel.

Обвинения в адрес российских биатлонисток основаны на показаниях бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова. В начале марта Зайцева, Романова и Вилухина подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в начале марта, решение будет объявлено позднее.

Зайцева дважды стала победительницей Олимпийских игр в составе эстафетной команды (2006, 2010), также на ее счету серебряная награда Игр 2010 года. Россиянка является трехкратной чемпионкой мира, помимо этого, она дважды выигрывала серебряные и трижды - бронзовые медали мировых первенств. Зайцева объявила о завершении карьеры в 2015 году.