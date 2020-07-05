При подготовке к Олимпиаде Токио будет учитывать ситуацию с коронавирусом в других странах

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Власти японской столицы при подготовке к предстоящим Олимпийским Играм в Токио продолжат всестороннее сотрудничество с Международным Олимпийским комитетом и будут принимать во внимание обстановку с коронавирусом в других странах. Об этом заявила губернатор Токио Юрико Коикэ, которую переизбрали по итогам прошедших в воскресенье выборов на второй срок.

"Мы продолжим подготовку [к Играм], принимая во внимание ситуации с коронавирусом в каждой отдельной стране и то, какую позицию занимают спортивные организации той или иной страны", - отметила она.