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Намаюнас: коронавирус не должен помешать турнирам UFC на "Бойцовском острове"

Спортсменка также заявила, что знает, как нужно действовать в условиях жаркой погоды
Роуз Намаюнас Личный архив Роуз Намаюнас
Описание
Роуз Намаюнас
© Личный архив Роуз Намаюнас

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом не должна повлиять на проведение турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС заявила бывшая чемпионка организации Роуз Намаюнас.

"Надеюсь, что ситуация с коронавирусом никак не повлияет на турниры, - сказала Намаюнас. - Есть люди, которые отвечают в UFC за безопасность, и они делают свою работу".

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Намаюнас также отметила, что в Абу-Даби будет очень жаркая погода.

"В Абу-Даби невероятно жарко, к этому практически нельзя быть готовым. Неизвестно, как это повлияет на бой, но у меня был опыт жизни в Египте. Так что я знаю, как действовать в такой ситуации", - добавила спортсменка.

По информации ТАСС, все участники турниров на так называемом Бойцовском острове сдадут по пять тестов на коронавирус.

Намаюнас 11 июля проведет бой против бразильянки Джессики Андраде.

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