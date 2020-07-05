Намаюнас: коронавирус не должен помешать турнирам UFC на "Бойцовском острове"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом не должна повлиять на проведение турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС заявила бывшая чемпионка организации Роуз Намаюнас.
"Надеюсь, что ситуация с коронавирусом никак не повлияет на турниры, - сказала Намаюнас. - Есть люди, которые отвечают в UFC за безопасность, и они делают свою работу".
Намаюнас также отметила, что в Абу-Даби будет очень жаркая погода.
"В Абу-Даби невероятно жарко, к этому практически нельзя быть готовым. Неизвестно, как это повлияет на бой, но у меня был опыт жизни в Египте. Так что я знаю, как действовать в такой ситуации", - добавила спортсменка.
По информации ТАСС, все участники турниров на так называемом Бойцовском острове сдадут по пять тестов на коронавирус.
Намаюнас 11 июля проведет бой против бразильянки Джессики Андраде.