Гол Рамоса принес победу "Реалу" над "Атлетиком" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 5 июля. Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Атлетик" из Бильбао со счетом 1:0 в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан Мамес".

Единственный гол в матче с пенальти забил защитник "Реала" Серхио Рамос. В нынешнем чемпионате испанец в десятый раз поразил ворота соперника. Мадридский клуб одержал седьмую победу подряд в турнире.

"Реал" лидирует в турнирной таблице, набрав 77 очков после 34 игр. Ближайшим преследователем является "Барселона", на счету которой после 33 матчей 70 очков. "Атлетик" располагается на восьмом месте, имея 48 очков после 34 туров. В следующем матче "Реал" 10 июля примет на домашнем стадионе "Алавес". 9 июля "Атлетик" дома сыграет с "Севильей".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.