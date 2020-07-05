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Футбол в Испании

Гол Рамоса принес победу "Реалу" над "Атлетиком" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба
Футболисты "Реала" Серхио Рамос и Марко Асенсио EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Футболисты "Реала" Серхио Рамос и Марко Асенсио
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 5 июля. Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Атлетик" из Бильбао со счетом 1:0 в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан Мамес".

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Единственный гол в матче с пенальти забил защитник "Реала" Серхио Рамос. В нынешнем чемпионате испанец в десятый раз поразил ворота соперника. Мадридский клуб одержал седьмую победу подряд в турнире.

"Реал" лидирует в турнирной таблице, набрав 77 очков после 34 игр. Ближайшим преследователем является "Барселона", на счету которой после 33 матчей 70 очков. "Атлетик" располагается на восьмом месте, имея 48 очков после 34 туров. В следующем матче "Реал" 10 июля примет на домашнем стадионе "Алавес". 9 июля "Атлетик" дома сыграет с "Севильей".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид34238362-2177
2Барселона33217574-3570
3Атлетико341614446-2562
4Севилья331512648-3357
5Вильярреал331661153-4054
6Хетафе331410942-3152
7Реал Сосьедад331551350-4250
8Атлетик Бильбао3412121038-2948
9Валенсия3412111143-5047
10Гранада341381342-4047
11Осасуна3311111140-4744
12Леванте331261541-4642
13Вальядолид348151128-3739
14Бетис349111444-5538
15Алавес34981732-5135
16Сельта347141333-4335
17Эйбар33981634-5035
18Мальорка34852135-5929
19Леганес335101824-4925
20Эспаньол33591927-5324

 

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