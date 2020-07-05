Виталий Петров уверен, что финиш сезона "Формулы-1" будет абсолютно непредсказуемым

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Финиш нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" будет абсолютно непредсказуемым, но первая гонка показала, что "Мерседес" остается самой сильной командой чемпионата. Об этом ТАСС заявил первый российский гонщик в "Формуле-1" Виталий Петров.

В воскресенье пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем первого этапа нового сезона в Австрии. Финский гонщик выиграл восьмой этап в карьере. Второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер, третьим стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") не сумел финишировать из-за взорвавшегося колеса на предпоследнем круге.

"Я уже не раз говорил, что нынешний сезон будет интересен тем, что его финиш будет абсолютно непредсказуемым, - сказал Петров. - Боттас выиграл заслуженно, он молодец. Жалко, что случилось столкновение Хэмилтона, без этого исход Гран-при Австрии был бы иным".

Шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, но откатился на четвертое место в итоговом протоколе из-за пятисекундного штрафа после столкновения с тайским гонщиком "Ред Булл" Александером Албоном.

"С одной стороны, я рад, что Леклер финишировал вторым, но повторюсь, что пока "Мерседес" остается самым сильным и по скорости, и по остальному это было видно. И я рад за Боттаса, но Хэмилтона не стал бы списывать, он остается быстрее всех", - добавил Петров.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет также на австрийской трассе в Шпильберге. Заезды состоятся 10-12 июля.