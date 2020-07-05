Петров: надо уважать мнение пилотов, не ставших преклонять колено перед Гран-при Австрии

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Следует уважать мнение пилотов "Формулы-1", не ставших преклонять колено в знак протеста против расовой дискриминации перед началом Гран-при Австрии. Об этом ТАСС заявил первый российский гонщик в "Формуле-1" Виталий Петров.

Квят и еще пять пилотов не преклонили колено в знак протеста "Формулы-1" против расизма

Не стали преклонять колено шесть гонщиков. При этом все пилоты облачились в футболки с надписями, призывающими бороться с расизмом.

"Я считаю, что каждый человек имеет право высказаться. И каждый может делать это по-своему, - сказал Петров. - У каждого свое мнение: вставать на колено или нет. Можно призвать сделать это, но не критиковать, если кто-то не согласился с вашей позицией, и уважать мнение других".

Среди тех, кто решил не вставать на колено, оказался россиянин Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури", пилот "Макларена" Карлос Сайнс, пилоты "Альфа Ромео" финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а также пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер. Незадолго до начала гонки Ферстаппен и Леклер в социальных сетях сообщили, что поддерживают борьбу с расизмом, но вставать на колено не будут.