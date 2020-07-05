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Футбол в России

Тренер "Урала" Парфенов считает, что его команда контролировала ход матча с "Уфой"

"Уфа" ушла от поражения на последней минуте матча
Главный тренер ФК "Урал" Дмитрий Парфенов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Главный тренер ФК "Урал" Дмитрий Парфенов
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 5 июля. Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов отметил, что его команда полностью контролировала ход игры в гостевом матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы". Комментарий специалиста приводит пресс-служба "Урала".

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В воскресенье "Урал" сыграл вничью с "Уфой" - 1:1. Счет в матче открыл полузащитник екатеринбургского клуба Отман Эль-Кабир на 66-й минуте. На 93-й минуте встречи защитник хозяев Денис Терентьев спас уфимскую команду от поражения. На 65-й минуте встречи за второе предупреждение с поля был удален румынский защитник "Уфы" Йонуц Неделчару.

"Считаю, полностью контролировали игру, - сказал Парфенов. - Но надо отдать должное, соперник играл до конца, а мы прижались к воротам, действуя в большинстве, это непозволительно. Мы не должны были этого делать, соперник почувствовал это. Потеря очков - только наша вина".

"Урал" находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 26 игр. В следующем туре 9 июля "Урал" дома примет московское "Динамо".

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