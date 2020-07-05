Эксперт: сопроводительная работа в "Формуле-1" ухудшилась из-за долгого перерыва

Первый этап сезона в Австрии завершился в воскресенье, его победителем стал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас. Второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер, третьим стал пилот "Макларена" Ландо Норрис. Шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") финишировал вторым, но откатился на четвертое место в итоговом протоколе из-за пятисекундного штрафа. Сезон "Формулы-1" должен был стартовать в марте, но из-за пандемии коронавируса сразу 11 этапов турнира были отменены или отложены на неопределенный срок.

"Поздравляю всех с этим стартом, каким бы он ни был, старт состоялся, и это здорово. Болельщики, думаю, с нетерпением ждали и смотрели эту гонку, но чисто атмосферно мне эта гонка не понравилась. Отсутствие наполненного и оживленного паддока, отсутствие зрителей на трибунах сделали этот этап какой-то квази-гонкой. Хочется, чтобы жизнь кипела, чтобы были флаги, ведь гонки проводятся для болельщиков. Еще мне кажется, что динамика заездов после такой долгой паузы упала, но этот этап нужен был, чтобы "пристреляться", - считает Косаченко.

Из-за технических проблем с трассы сошли девять участников гонки, в том числе российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят. На предпоследнем круге, когда гонщик шел на десятом месте, у него взорвалось заднее колесо.

"Нужно быстрее оживляться механикам и инженерам, все же пилоты имели возможность участвовать хотя бы в виртуальных гонках в межсезонье, но мы же не проводили виртуальный чемпионат по смене колес. Думаю, что сопроводительная часть очень сильно просела, такой семимесячный "антракт" - это очень долго, - отметила Косаченко. - Ни один гонщик сегодня не сошел по ошибке, все сошли по техническим причинам. Машины простояли все это время, никаких тестовых сессий, работы на заводах невозможно было проводить".