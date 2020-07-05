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Футбол в России

Евсеев: "Урал" не позволял "Уфе" играть в свой футбол в матче РПЛ

В воскресенье "Уфа" в меньшинстве в добавленное время сравняла счет в домашней игре против "Урала", встреча завершилась со счетом 1:1
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 5 июля. Екатеринбургский "Урал" не позволил "Уфе" сыграть в свой футбол в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким мнением на пресс-конференции поделился главный тренер уфимской команды Вадим Евсеев.

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В воскресенье "Уфа" в меньшинстве в добавленное время сравняла счет в домашней игре против "Урала", встреча завершилась со счетом 1:1.

"Терентьев вышел и забил, он всегда готов, это профессиональный подход. Он активно вошел и сделал то, что от него требовалось, у нас есть длинная обойма. Соперник не давал нам играть в свою игру, перекрывал направления наших атак. У "Урала" была неделя на подготовку, у нас - три дня, соперник вел игру, у него было на одного игрока больше", - сказал Евсеев.

"Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 26 матчей. В матче следующего тура 8 июля клуб в гостях сыграет с "Ростовом".

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