Евсеев: "Урал" не позволял "Уфе" играть в свой футбол в матче РПЛ

В воскресенье "Уфа" в меньшинстве в добавленное время сравняла счет в домашней игре против "Урала", встреча завершилась со счетом 1:1.

"Терентьев вышел и забил, он всегда готов, это профессиональный подход. Он активно вошел и сделал то, что от него требовалось, у нас есть длинная обойма. Соперник не давал нам играть в свою игру, перекрывал направления наших атак. У "Урала" была неделя на подготовку, у нас - три дня, соперник вел игру, у него было на одного игрока больше", - сказал Евсеев.

"Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 26 матчей. В матче следующего тура 8 июля клуб в гостях сыграет с "Ростовом".