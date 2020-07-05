{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Алексей Титов: cтарт сезона "Формулы-1" получился фееричным

Промоутер российского этапа отметил, что гонка в Австрии превратилась в настоящую схватку моторов
Промоутер Гран-при России Алексей Титов "Росгонки"
Описание
Промоутер Гран-при России Алексей Титов
© "Росгонки"

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Старт нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" получился фееричным, но было видно, что командам технически сложно после большого перерыва перед гонками. Такое мнение ТАСС высказал промоутер российского этапа Алексей Титов.

На эту тему
Боттас выиграл первый этап сезона "Формулы-1" в Австрии, Квят сошел с трассы

В воскресенье пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем первого этапа нового сезона в Австрии. Второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер, третьим стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") не сумел финишировать из-за взорвавшегося колеса на предпоследнем круге.

"Гонки "Формулы-1" наконец-то вернулись на экраны, да еще так феерично. То, что начиналось как "сухая" гонка в австрийских лугах, превратилось в настоящую схватку моторов. Не припомню, когда в последнее время до финиша добиралась только половина пелетона, давно не было, чтобы сошло сразу девять машин. Жаль, конечно, что среди них оказался Даня, но, уверен, у него все впереди, всей командой "Росгонок" болеем за него, - сказал Титов. - Возможно, для такого количества пейскаров и сейфтикаров оказалось не так много аварий, но ожидаемо, что командам было технически сложновато после большого перерыва перед гонками".

"Вместе с тем изменения в подходе к тактике сыграли свою роль, и именно поэтому получилась такая интересная гонка, - продолжил Титов. - Под конец заезда практически весь пелетон собрался в одном месте, причем у первых болидов - шины старые, а у "хвоста" - мягкие и быстрые, именно отсюда и родилась дополнительная интрига. С моей стороны было некоторое ожидание, что могут быть сюрпризы на подиуме, примерно так и получилось: молодежь захватила пьедестал, и это не может не радовать".

Шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, но откатился на четвертое место в итоговом протоколе из-за пятисекундного штрафа после столкновения с тайским гонщиком "Ред Булл" Александером Албоном. Собеседник ТАСС выразил надежду, что остаток европейского сезона пройдет успешно. "В общем отличный старт сезону дан, безопасность на уровне - вчера "Формула-1" давала статистику - более 4000 тестов [на коронавирус] проведено за неделю и все они отрицательные. Значит, их регламенты работают, и можно надеяться, что остаток европейского сезона пройдет хорошо, а там и российский этап не за горами!" - подчеркнул Титов.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет также на австрийской трассе в Шпильберге. Заезды состоятся 10-12 июля.

Теги
Формула-1
Формула-1
Квят заявил, что разочарован сходом с трассы на первом этапе "Формулы-1"
У российского пилота взорвалось колесо на предпоследнем круге
Читать полностью