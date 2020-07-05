Алексей Титов: cтарт сезона "Формулы-1" получился фееричным

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Старт нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" получился фееричным, но было видно, что командам технически сложно после большого перерыва перед гонками. Такое мнение ТАСС высказал промоутер российского этапа Алексей Титов.

В воскресенье пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем первого этапа нового сезона в Австрии. Второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер, третьим стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") не сумел финишировать из-за взорвавшегося колеса на предпоследнем круге.

"Гонки "Формулы-1" наконец-то вернулись на экраны, да еще так феерично. То, что начиналось как "сухая" гонка в австрийских лугах, превратилось в настоящую схватку моторов. Не припомню, когда в последнее время до финиша добиралась только половина пелетона, давно не было, чтобы сошло сразу девять машин. Жаль, конечно, что среди них оказался Даня, но, уверен, у него все впереди, всей командой "Росгонок" болеем за него, - сказал Титов. - Возможно, для такого количества пейскаров и сейфтикаров оказалось не так много аварий, но ожидаемо, что командам было технически сложновато после большого перерыва перед гонками".

"Вместе с тем изменения в подходе к тактике сыграли свою роль, и именно поэтому получилась такая интересная гонка, - продолжил Титов. - Под конец заезда практически весь пелетон собрался в одном месте, причем у первых болидов - шины старые, а у "хвоста" - мягкие и быстрые, именно отсюда и родилась дополнительная интрига. С моей стороны было некоторое ожидание, что могут быть сюрпризы на подиуме, примерно так и получилось: молодежь захватила пьедестал, и это не может не радовать".

Шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, но откатился на четвертое место в итоговом протоколе из-за пятисекундного штрафа после столкновения с тайским гонщиком "Ред Булл" Александером Албоном. Собеседник ТАСС выразил надежду, что остаток европейского сезона пройдет успешно. "В общем отличный старт сезону дан, безопасность на уровне - вчера "Формула-1" давала статистику - более 4000 тестов [на коронавирус] проведено за неделю и все они отрицательные. Значит, их регламенты работают, и можно надеяться, что остаток европейского сезона пройдет хорошо, а там и российский этап не за горами!" - подчеркнул Титов.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет также на австрийской трассе в Шпильберге. Заезды состоятся 10-12 июля.