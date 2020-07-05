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Футбол в России

"Рубин" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0
Игроки "Рубина" Хвича Кварацхелия и "Оренбурга" Артем Кулишев Егор Алеев/ТАСС
Описание
Игроки "Рубина" Хвича Кварацхелия и "Оренбурга" Артем Кулишев
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 5 июля. Казанский "Рубин" на своем поле обыграл "Оренбург" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч в игре забил Денис Макаров (67-я минута), для него этот гол стал первым в РПЛ. Полузащитник Дмитрий Тарасов дебютировал за "Рубин", выйдя на замену на 83-й минуте. В заявке "Оренбурга" на матч числилось лишь четыре запасных игрока. 29 июня бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило исключение пункта о минимальной численности игроков в заявке на матч, которая составляла 16 полевых игроков и два вратаря.

25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин, который завершится 7 июля. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до десяти, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу "Оренбург" попросил "Рубин" перенести матч на резервную дату 19 июля. Однако матч прошел согласно расписанию, так как со стороны регионального отделения Роспотребнадзора не было ограничений для участия "Оренбурга" в игре.

Ранее "Оренбург" по причине обнаружения коронавируса у игроков не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против "Краснодара" и екатеринбургского "Урала" соответственно. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в обоих случаях засчитал команде технические поражения со счетом 0:3.

"Рубин" поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, "Оренбург" потерпел шестое поражение подряд и идет на последней, 16-й строчке, имея в активе 23 очка , отставание от идущего на 14-м месте грозненского "Ахмата" составляет четыре очка. В следующем туре "Рубин" 9 июля примет "Краснодар", "Оренбург днем ранее дома сыграет с ЦСКА.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25185252-1259
2Локомотив26147536-2649
3Краснодар24129340-2345
4Ростов26127743-4643
5ЦСКА26127736-2643
6Уфа26712719-2133
7Спартак26951329-3032
8Динамо2588921-2732
9Урал26881033-4532
10Арсенал26941330-3531
11Сочи26791038-3130
12Рубин26791015-2530
13Тамбов26841432-3528
14Ахмат26691124-3727
15Крылья Советов26661426-3624
16Оренбург26651526-4423

 

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