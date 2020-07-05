"Рубин" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 5 июля. Казанский "Рубин" на своем поле обыграл "Оренбург" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Денис Макаров (67-я минута), для него этот гол стал первым в РПЛ. Полузащитник Дмитрий Тарасов дебютировал за "Рубин", выйдя на замену на 83-й минуте. В заявке "Оренбурга" на матч числилось лишь четыре запасных игрока. 29 июня бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило исключение пункта о минимальной численности игроков в заявке на матч, которая составляла 16 полевых игроков и два вратаря.
25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин, который завершится 7 июля. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до десяти, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу "Оренбург" попросил "Рубин" перенести матч на резервную дату 19 июля. Однако матч прошел согласно расписанию, так как со стороны регионального отделения Роспотребнадзора не было ограничений для участия "Оренбурга" в игре.
Ранее "Оренбург" по причине обнаружения коронавируса у игроков не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против "Краснодара" и екатеринбургского "Урала" соответственно. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в обоих случаях засчитал команде технические поражения со счетом 0:3.
"Рубин" поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, "Оренбург" потерпел шестое поражение подряд и идет на последней, 16-й строчке, имея в активе 23 очка , отставание от идущего на 14-м месте грозненского "Ахмата" составляет четыре очка. В следующем туре "Рубин" 9 июля примет "Краснодар", "Оренбург днем ранее дома сыграет с ЦСКА.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|18
|5
|2
|52-12
|59
|2
|Локомотив
|26
|14
|7
|5
|36-26
|49
|3
|Краснодар
|24
|12
|9
|3
|40-23
|45
|4
|Ростов
|26
|12
|7
|7
|43-46
|43
|5
|ЦСКА
|26
|12
|7
|7
|36-26
|43
|6
|Уфа
|26
|7
|12
|7
|19-21
|33
|7
|Спартак
|26
|9
|5
|13
|29-30
|32
|8
|Динамо
|25
|8
|8
|9
|21-27
|32
|9
|Урал
|26
|8
|8
|10
|33-45
|32
|10
|Арсенал
|26
|9
|4
|13
|30-35
|31
|11
|Сочи
|26
|7
|9
|10
|38-31
|30
|12
|Рубин
|26
|7
|9
|10
|15-25
|30
|13
|Тамбов
|26
|8
|4
|14
|32-35
|28
|14
|Ахмат
|26
|6
|9
|11
|24-37
|27
|15
|Крылья Советов
|26
|6
|6
|14
|26-36
|24
|16
|Оренбург
|26
|6
|5
|15
|26-44
|23