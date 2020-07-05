Квят заявил, что разочарован сходом с трассы на первом этапе "Формулы-1"

Победителем этапа стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, второе место занял гонщик "Феррари" Шарль Леклер, третьим стал пилот "Макларена" Ландо Норрис. Квят не сумел финишировать из-за взорвавшегося колеса на предпоследнем круге, на момент схода он шел на десятой строчке.

"Гонка шла очень хорошо для меня до контакта с [Эстебаном] Оконом, у меня был очень хороший темп и более свежие шины. После столкновения у меня сломалось переднее крыло и подвеска, также был прокол, так что моя гонка закончилась. Этот момент стоил мне сегодня много очков, очень обидно заканчивать день таким образом, сегодня могла быть очень сильная гонка для меня", - сказал Квят.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет также на австрийской трассе в Шпильберге. Заезды состоятся 10-12 июля.