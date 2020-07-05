{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Квят заявил, что разочарован сходом с трассы на первом этапе "Формулы-1"

У российского пилота взорвалось колесо на предпоследнем круге
Даниил Квят EPA-EFE/ZSOLT CZEGLEDI
Описание
Даниил Квят
© EPA-EFE/ZSOLT CZEGLEDI

ТАСС, 5 июля. Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят выразил разочарование своим выступлением на первом этапе "Формулы-1" в Австрии. Комментарий россиянина приводит пресс-служба команды.

На эту тему
Боттас выиграл первый этап сезона "Формулы-1" в Австрии, Квят сошел с трассы

Победителем этапа стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, второе место занял гонщик "Феррари" Шарль Леклер, третьим стал пилот "Макларена" Ландо Норрис. Квят не сумел финишировать из-за взорвавшегося колеса на предпоследнем круге, на момент схода он шел на десятой строчке.

"Гонка шла очень хорошо для меня до контакта с [Эстебаном] Оконом, у меня был очень хороший темп и более свежие шины. После столкновения у меня сломалось переднее крыло и подвеска, также был прокол, так что моя гонка закончилась. Этот момент стоил мне сегодня много очков, очень обидно заканчивать день таким образом, сегодня могла быть очень сильная гонка для меня", - сказал Квят.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет также на австрийской трассе в Шпильберге. Заезды состоятся 10-12 июля.

Теги
Формула-1
Футбол в Италии
"Болонья" одержала волевую победу над "Интером" в матче чемпионата Италии по футболу
Отставание "Интера" от идущего вторым "Лацио" составляет три очка
Читать полностью