Эксперты Der Spiegel подтвердили, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельная

ТАСС, 5 июля. Эксперты германского издания Der Spiegel подтвердили, что подпись бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой. Об этом сообщается на сайте издания.

В ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) Международный олимпийский комитет (МОК) первоначально представил девять письменных показаний от Родченкова. Ранее адвокат российских спортсменок Алексей Панич заявил ТАСС, что независимые британские и немецкие эксперты признали, что подпись Родченкова, которая была передана его адвокатами через МОК, является низкокачественной подделкой.

Согласно экспертному мнению, предоставленному Der Spiegel, в одном цифровом судебно-медицинском заключении сделан вывод о том, что один и тот же файл с изображением подписи Родченкова был вставлен в два разных документа с письменными показаниями. Остальные семь документов были подписаны от руки и, вероятно, не Родченковым.

"Когда защита выразила сомнения в подлинности подписей в первый же день слушаний в CAS в марте, МОК в течение 24 часов предоставил новый аффидевит от Родченкова, но это не объясняет, как были получены подписи в других документах", - говорится в тексте.

Германское издание также сообщало, что ДНК мужчины, обнаруженная в допинг-пробе двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой, принадлежит мужу спортсменки."Несколько свидетельств в материалах швейцарского производства, которые Der Spiegel просматривал в последние недели, не только подтверждают утверждения Зайцевой о невиновности, но и поднимают вопросы об общей достоверности расследования "cочинского заговора".

Зайцева, Романова и Вилухина, завершившие профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Их результаты на Играх были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте. Зайцева, Романова и Вилухина подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, слушания состоялись в начале марта 2020 года, решение будет объявлено позднее.