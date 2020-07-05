"Зенит" стал шестикратным чемпионом России по футболу

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" победил в гостях "Краснодар" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) и досрочно стал победителем турнира. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Зенита".

В составе победителей отличились Сердар Азмун (5-я и 52-я минуты), Артем Дзюба (45, с пенальти) и Алексей Сутормин (72). У хозяев дубль оформил Даниил Уткин (29, 50). Нападающий "Краснодара" Вандерсон не реализовал пенальти на 41-й минуте.

"Зенит" набрал 62 очка после 26 матчей и стал недосягаем для преследователей за четыре тура до конца чемпионата. Московский "Локомотив" находится на втором месте, набрав 49 очков после 26 игр. "Краснодар" идет на третьем месте, имея на счету 45 очков после 25 матчей.

"Зенит" выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака. Впервые с сезонов-2012/13 и 2013/14, когда титул доставался ЦСКА, один и тот же клуб два года подряд завоевывает золотые медали турнира. Ранее петербургский клуб становился чемпионом при нидерландце Дике Адвокате (сезон-2007), итальянце Лучано Спаллетти (2010, 2011/12) и португальце Андре Виллаше-Боаше (2014/15). Кроме того, "Зенит" является чемпионом СССР 1984 года, тогда команду к титулу привел Павел Садырин.

"Зенит" сравнялся с ЦСКА

"Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обеих команд по шесть побед. Больше всего титулов на счету московского "Спартака" - 10. У московского "Локомотива" - 3, у казанского "Рубина" - 2, у владикавказского клуба "Спартак-Алания" (ныне "Спартак-Владикавказ") - 1.

В 26 турах нынешнего сезона РПЛ "Зенит" одержал 19 побед, пять раз завершил матчи вничью и два раз проиграл. Санкт-петербургский клуб является лидером по количеству забитых мячей (56), а также подопечные Семака меньше всех в лиге пропустил голов в свои ворота (14).

Пять футболистов "Зенита" впервые стали чемпионами России: вратарь Александр Васютин, защитники Дуглас Сантос и Йордан Осорио, полузащитник Алексей Сутормин и нападающий Малколм. Самым титулованным игроком нынешнего состава является Юрий Жирков, который в четвертый раз выиграл национальный чемпионат. Лидером среди игроков по количеству титулов является бывший футболист московского "Спартака" Дмитрий Ананко, на его счету девять чемпионств.

Семак стал главным тренером "Зенита" в мае 2018 года, для 44-летнего специалиста этот титул чемпиона России стал вторым в качестве главного тренера. Наибольшее число титулов завоевал Олег Романцев, под руководством которого московский "Спартак" восемь раз становился чемпионом России, далее следуют Валерий Газзаев ("Спартак-Алания" - 1, ЦСКА - 3), Юрий Семин ("Локомотив" - 3), Леонид Слуцкий (ЦСКА - 3), Курбан Бердыев ("Рубин" - 2), Спаллетти ("Зенит" - 2), Виллаш-Боаш (1).