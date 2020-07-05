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Футбол в России

Черчесов: "Зенит" абсолютно заслуженно второй год подряд выигрывает чемпионство

"Зенит" стал шестикратным чемпионом России благодаря воскресной победе над "Краснодаром"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что петербургский "Зенит" абсолютно заслуженно второй год подряд завоевал титул Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметил профессионализм клуба во время пандемии коронавируса. Такое мнение Черчесов высказал ТАСС.

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В воскресенье "Зенит" обыграл "Краснодар" в 26-м туре Тинькофф-РПЛ со счетом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России.

"На мой взгляд, "Зенит" абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам, - сказал Черчесов. - Отдельно хотел бы отметить профессионализм питерцев в период пандемии, ведь в "Зените" ни один игрок не заразился коронавирусом".

"Поздравляю руководителей, тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и футболистов c этим достижением и желаю дальнейших успехов. В конце августа ждем сборников в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций со сборными Сербии и Венгрии", - добавил он.

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