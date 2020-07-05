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Футбол в России

Семак: "Зенит" добыл чемпионский титул в сезоне-2019/20 в непростых условиях

Команда за четыре тура до конца чемпионата России обеспечила себе титул
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" завоевал титул чемпиона России в сезоне-2019/20 в непростых условиях. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В воскресенье "Зенит" обыграл "Краснодар" в гостевом матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 4:2 и досрочно обеспечил себе победу в турнире.

"Это видимая легкость. Чемпионство было непростым, несмотря на опережение конкурентов в турнирной таблице, - отметил Семак. - Сказывалось давление, и эмоций иногда не хватало".

 

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